إطلاق هاتف OPPO Find N2 Flip القابل للطي للأسواق العالمية قريباً



OPPO Find N2 Flip OPPO Find N2 Flip

تستعد شركة Oppo لمنافسة هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip4 في الأسواق العالمية قريباً بإصدارها الخاص OPPO Find N2 Flip.



رصد نموذج جديد من هاتف Find N2 Flip الصدفي القابل للطي في قاعدة بيانات (GCF) حيث تم إعتماد النموذج الجديد إستعداداً للإعلان المرتقب للأسواق العالمية.



ولقد سجل النموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف بنموذج رقم CPH2437، كما أكدت التسريبات على توافق الهاتف في العمل مع شبكات 5G المختلفة.

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يذكر أن هاتف Find N2 Flip انطلق في السوق الصيني بشاشة داخلية E6 AMOLED بحجم 6.8 إنش وجودة عرض FHD+، والتي تدعم معدل تحديث 120 Hz، وتقنية LTPO، وسطوع 1600 nit، كما تميز الهاتف بشاشة OLED خارجية بحجم 3.26 إنش، ومعدل تحديث 60 Hz، وسطوع 900 nit.كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.وفي إعدادات الكاميرة تميز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما جاءت كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً انطلق النموذج الرئيسي من الهاتف للسوق الصيني بسعر 860 دولار.