واتساب يسهل حظر الأشخاص الغير مرغوب فيهم..بلوك بضغطة زر ..

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يقوم واتساب WhatsApp، بتطوير اختصار جديد يحظر جهة اتصال أو رقم غير مرغوب فيه دون الانضمام إلى المحادثة، ولا تزال الميزة الجديدة قيد الاختبار في الوقت الحالي.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تتضمن إعدادات واتساب الحالية، خيارا مخصصا لحظر جهات الاتصال المزعجة والغير مرغوب فيها، ولكن للقيام بحظر جهة اتصال ما سيتعين على المسنخدم فتح نافذة المحادثة الخاصة بهذا الرقم، والنقر فوق النقاط الرأسية الثلاث الصغيرة أعلى يسار نافذة المحادثة، ومن القائمة الفرعية المنسدلة التي تحمل خيار "المزيد"، ثم الضغط على خيار "حظر" أو Block، لحظر جهة اتصال هذه على WhatsApp.



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واتساب يسهل حظر جهات الاتصال بضغطة واحدةقرر واتساب التخلى عن طريقته المعتادة في حظر الآخرين على التطبيق، من خلال تغيير قادم سيعفي المستخدمين من عناء إجراء المزيد من الخطوات للوصول إلى ميزة الحظر بالإعدادات، ومن خلال الميزة الجديدة التي يعمل عليها سيمنحهم الفرصة لحظر أي جهة اتصال بدون قراءة الرسائل الواردة منها.وبالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يريدون حظر جهة اتصال دون قراءة الرسائل الواردة منها، ستكون العملية الحالية طويلة نسبيا وستجبرهم على فتح نافذة الدردشة للقيام بخطوات الحظر السابقة، ولحسن الحظ، ستكون وظيفة واتساب الجديدة سريعة جدا مقارنة بسابقاتها، فبمجرد نقرة زر سيتم إرسال أي جهة اتصال تزعجك إلى قائمة الحظر بالتطبيق.ووفقا لموقع WaBetaInfo، المتخصص في الكشف عن التطورات التالية للتطبيق، يعمل واتساب حاليا على اثنين من الاختصارات المفيدة للغاية.وفي التحديث القادم من واتساب، سيتمكن المستخدمون من حظر أي جهة اتصال في المستقبل باستخدام الواجهة الأساسية للتطبيق، حيث سيؤدي الضغط لفترة طويلة على أي محادثة لجهة الاتصال إلى إظهار نافذة الخيارات تلقائيا، والتي ستتضمن خيار "حظر" جديد، لن يستغرق الأمر سوى نقرتين لأداء هذه الحيلة الصغيرة.وكما تخطط واتساب لإضافة المزيد من الميزات، حيث سيكون زري "الوضع الصامت" و "الإجابة" موجودين في إشعار منبثق، إلى جانب اختصار بديل، وعندما تتلقى رسالة من رقم مشكوك فيه، مثل البريد العشوائي ستتمكن بعد ذلك من حظره من الإشعار المنبثق بنقرة بسيطة.وأشار "WaBetaInfo"، إلى أن الاختصار الآخر سيظهر فقط في الحالة التي يكون فيها الرقم غامضا أو يُعتبر غير موثوق به، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين تجربة المستخدم تماما، وجعل العديد من إجراءات المستخدم الحاسمة الوصول إليها بخطوات أبسط.ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، حيث سيتمكن مختبرو الإصدار التجريبي من الوصول إليه أولا حتى يتمكنوا من اختباره والإبلاغ عن وجود أي مشاكل في طريقة عمل الميزة، وستصل إلى الإصدار المستقر من واتساب في وقت لاحق من هذا العام.