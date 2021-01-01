يفتح تويتر عمليات تسجيل الوصول المبكر للتحقق من المؤسسة

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ذكر تقرير engadget التقنى أن تويتر يقبل الآن الاشتراكات لأولئك الذين سيكونون من بين أول من يصل إلى برنامج التحقق من المؤسسات. وقالت الشركة في إعلانها إنها كانت تعرف سابقًا باسم Blue for Business ، إلى جانب رابط إلى نموذج الاشتراك، وسيتعين على المنظمات إرسال أسمائها وأسماء مستخدمي Twitter ومواقع الويب الخاصة بهم للنظر في قائمة الانتظار، ويجب عليهم أيضًا تحديد حجمهم والعدد المتوقع للحسابات التابعة. وأضاف التقرير ، فقد أعلن Musk سابقًا أن موقع الويب سوف يطرح ميزة ستمنح المؤسسات القدرة على تحديد الحسابات المرتبطة بها بالفعل. وجاء إعلانه بعد إطلاق كارثى إلى حد ما لنظام التحقق المدفوع على تويتر ، والذى أدى إلى ظهور مجموعة من المتصيدون الذين تم التحقق منهم ينتحلون صفة الشركات والمشاهير وغيرهم من الشخصيات البارزة، وتهدف هذه الميزة القادمة إلى المساعدة في معالجة المشكلة والتأكد من أن المستخدمين الذين يزعمون أنهم جزء من مؤسسة معينة هم من يقولون. كما أعلن ماسك فى ذلك الوقت أن الموقع سيقدم علامات اختيار بألوان مختلفة : الذهبي للشركات ، والرمادي للحكومة والأزرق للأفراد وسيؤدي ذلك إلى جعل التظاهر كشركة أو وكالة حكومية أمرًا صعبًا للمستخدمين العشوائيين، واضطرت الشركة في النهاية إلى إيقاف طرح Blue الأولي مؤقتًا بسبب تدفق منتحلي الشخصية قبل إعادة إطلاقه في ديسمبر بسعر 11 دولارًا شهريًا. وكشف ماسك أيضًا أن Twitter سينشر "رمز توصية التغريد" الخاص به وسيجعل حالة التغريدات والحساب مرئية "في موعد لا يتجاوز الشهر المقبل". من المفترض أن هذا يعني أن المستخدمين سيعرفون ما إذا تم حظرهم في الظل وأن تغريداتهم لا تظهر لأشخاص آخرين. وأضاف "الشفافية تبني الثقة"، بالإضافة إلى ذلك أعلن أن الموقع ينقل زر الإشارة المرجعية إلى صفحة تفاصيل التغريدة ويعمل على إصلاح ميزة الاقتصاص التلقائى للصور الأسبوع المقبل.