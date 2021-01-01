تعرف علي .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد



برشلونة وريال مدريد برشلونة وريال مدريد

يخوض فريق برشلونة الإسبانى مواجهة نارية أمام غريمه التقليدى ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، فى الكلاسيكو النارى المقرر إقامته باستاد الملك فهد الدولى، في نهائي كأس السوبر الإسباني.







القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، بالعاصمة السعودية الرياض، فى النسخة الحالية من كأس السوبر الإسبانى 2022.

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وجاءت أبرز القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الليلة بالسوبر الإسبانى، كالتالى: القناة الرياضية السعودية SSC1 HD، وSSC5 HD.مباراة برشلونة وريال مدريدوحسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة تواجدهما فى الكلاسيكو المنتظر بنهائي البطولة، حيث فاز البارسا على حساب ريال بيتيس بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل 2-2، فيما نجح ريال مدريد فى التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني إثر تغلبه بركلات الترجيح على حساب نظيره فالنسيا بنتيجة 4-3.ويتربع فريق برشلونة على صدارة اكثر الأندية تتويجا بلقب السوبر الاسباني برصيد 13 مرة، فيما حقق ريال مدريد اللقب 12 مرة، وإذا تغلب على البارسا فى مباراة الأحد سيصبح فى رصيد كلا الفريقين العملاقين 13 لقبا بالتساوى.ويشارك ريال مدريد هذه البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف، وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.?برشلونة وريال مدريدوتُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانى الأخير عقب فوزه على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التي جمعتهما على استاد "الملك فهد الدولى" بالعاصمة السعودية الرياض.السعودية استضافت بطولة كأس السوبر الإسباني لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك المرينجي، بعد فوزه على أتلتيك بلباو.