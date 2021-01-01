السجن 3 سنوات .. الحكم نجل رجل أعمال شهير

قضت دائرة الأحد بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف برفض طعن المتهم المتهم كريم الهواري على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بقتل 4 طلاب خطأ فى حادث تصادم بالشيخ زايد وتعاطى المخدرات.
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى يونيو الماضى بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ لأربعة طلاب فى حادث تصادم الشيخ زايد وقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.
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