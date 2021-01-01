علي جمعة يجيب .. صافحت زميلتي بالعمل.. فهل أعيد الوضوء؟



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



سلمت على زميلتي بالعمل فهل أعيد الوضوء؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث سائل يقول: ما حكم مصافحة النساء في العمل وأنا على وضوء وأقوم بالصلاة فهل مصافحة النساء تبطل الوضوء؟



هل مصافحة النساء تبطل الوضوء

وقال علي جمعة في بيانه حكم مصافحة النساء في العمل، إن هناك قضيتان في المسألة: القضية الأولى: هل مصافحة النساء تبطل الوضوء أم لا؟، موضحاً أنه في هذا فإن أبا حنيفة قال: إنها لا تبطل الوضوء، والشافعية يقولون: إنها تبطل الوضوء، مشدداً أن فيه خلاف فالاحتياط أن نتوضأ.



وحول القضية الثانية: هل يجوز مصافحة النساء الأجنبيات في العمل؟ قال: فالجماهير على الحرمة، على أن ذلك حرام، فأيضًا يحاول أن يخرج إذًا من هذا الخلاف ورعًا.

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وبين أنه قد ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاوس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض، قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ ، قال الأولون الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة “أو لمستم” فإنها ظاهرة .وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1 / 244 ) قال الله تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} وقرئ { أو لمستم } وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال فأنزل الله هذه الآية { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } الآية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثم صل رواه أحمد والدارقطني والحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ، وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي . وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة، والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء وإلى ذلك ذهب بن مسعود وبن عمر والزهري والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم .