فيديو .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

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كهربا


كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف مشاركة محمود كهربا مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد أزمته مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: "عقوبة كهربا انتهت يوم 11 يناير، ولكن شكوي الزمالك الجديدة تحولت بدورها إلى الفيفا الذي قرر أنه في حال عدم سداد المبلغ لنادي الزمالك قبل يوم 18 الجاري فإن اللاعب سيعتزل كرة القدم لأن الأمر سيتجه إلى لجنة الانضباط.

القرار 2 فبراير
وأوضح سيف زاهر: "لجنة الانضباط ستتخذ قرارها يوم 2 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يسقط اللاعب في عقوبة جديدة لمدة 8 أشهر، ولكن ليس لحين السداد بل سيظل اللاعب بعيدا عن الملعب حتي انتهاء الفترة بأكملها.

وأردف: “مسئول في الاتحاد الدولي أخبرني أن ذلك أسرع قرار في تاريخ الفيفا لأنه بعد انتهاء المدة المحددة الآن سيتم توقيع عقوبة بإيقاف كهربا 9 أشهر ويدفع خلالها المبلغ”.

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وأختتم سيف زاهر تصريحاته قائلا : في الوقت الحالي يلعب كهربا ولكن كولر لا يرغب في مشاركته حتي لا يتغيير الامر ويفقد خدماته السويسري يريد ضمان وجود اللاعب علي الاقل خلال الموسم الحالي بأكمله .

المصدر: elbalad

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