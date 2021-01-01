فيديو .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف مشاركة محمود كهربا مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد أزمته مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: "عقوبة كهربا انتهت يوم 11 يناير، ولكن شكوي الزمالك الجديدة تحولت بدورها إلى الفيفا الذي قرر أنه في حال عدم سداد المبلغ لنادي الزمالك قبل يوم 18 الجاري فإن اللاعب سيعتزل كرة القدم لأن الأمر سيتجه إلى لجنة الانضباط.
القرار 2 فبراير
وأوضح سيف زاهر: "لجنة الانضباط ستتخذ قرارها يوم 2 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يسقط اللاعب في عقوبة جديدة لمدة 8 أشهر، ولكن ليس لحين السداد بل سيظل اللاعب بعيدا عن الملعب حتي انتهاء الفترة بأكملها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!