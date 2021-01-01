فيديو .. نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته



نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين



اقتحم نزيل غاضب بسيارته الرياضية، بهو فندق فخم في شنجهاي بالصين، حيث وثق مقطع فيديو الحادث الصادم بـ السيارة التي حطمت الزجاج.



وحطمت السيارة، الأبواب الزجاجية وشقت طريقها إلى بهو الفندق بطريقة عشوائية، مما أدى إلى فوضى عارمة جراء تدمير العديد من الأشياء في الطريق.



كما ظهر العديد من الرجال يحيطون بالسيارة البيضاء لمنعها من التسبب في مزيد من الدمار، ولكن دون جدوى، وقد عكس السائق السيارة واصطدم بمنطقة أخرى قبل أن يتجه نحو المخرج.

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وذكر تقرير لرويترز، أن النزيل غضب بعد خلاف مع إدارة الفندق، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات واعتقل تشين البالغ من العمر 28 عاما فيما يتعلق بالحادث.سبب غضب النزيلووفقًا للتحقيق الأولي، كان النزيل مستاءً من فقدان جهاز كمبيوتر محمول أثناء إقامته في الفندق في 10 (يناير) الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تداول المقطع بكثرة غبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونقلاً عن موظفي الفندق، فأن الكمبيوتر المحمول تم العثور عليه لاحقًا في مكان آخر داخل الفندق.https://www.instagram.com/reel/CnUQ-z9ol8A/?igshid=YmMyMTA2M2Y=