فيديو .. نزيل يقتحم فندقا فخما في الصين بسيارته

اقتحم نزيل غاضب بسيارته الرياضية، بهو فندق فخم في شنجهاي بالصين، حيث وثق مقطع فيديو الحادث الصادم بـ السيارة التي حطمت الزجاج.
وحطمت السيارة، الأبواب الزجاجية وشقت طريقها إلى بهو الفندق بطريقة عشوائية، مما أدى إلى فوضى عارمة جراء تدمير العديد من الأشياء في الطريق.
كما ظهر العديد من الرجال يحيطون بالسيارة البيضاء لمنعها من التسبب في مزيد من الدمار، ولكن دون جدوى، وقد عكس السائق السيارة واصطدم بمنطقة أخرى قبل أن يتجه نحو المخرج.
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