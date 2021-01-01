سيارات تيجو 3.. ارتفاع سعر أصغر SUV من شيري في مصر



تيجو 3 تيجو 3

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شيري تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، حيث تبرز بينهم سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023، وذلك باعتبارها السيارة الأصغر من فئة SUV بين سيارات شيري الأخرى المتاحة محليا، كما أنها أيضا أرخص سيارات الشركة بنفس الفئة.



ومؤخرا ارتفع السعر الرسمي لموديل 2023 من هذه السيارة كالتالي:



- فئة واحدة من 415 إلى 425 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام مانع لإدارة المحرك.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي- مشغل اقراص مدمجة DVD وراديو مع مدخل AUX وUSB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- شاشة باللمس 8 بوصة.- مشغل اسطوانات دي في دي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي.- فتحة سقف كهربائية.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل في 4 اتجاهات.