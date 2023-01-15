سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-1-2023..



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يناير 2023، ارتفاعا سعريًا مؤقتًا، بالتزامن مع الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري بنحو 29.6536 جنيه للشراء، 29.7431 للبيع، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه.



ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الأحد 15- 1-2023.



سعر الذهب في مصر الأحد 15-1-2023

أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 2114.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2057.25،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

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الذهب عيار 21 في مصر سجل 1850 جنيها (شراء)، و1800 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 1585.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1542.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 9050 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه.