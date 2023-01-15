سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-1-2023..

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يناير 2023، ارتفاعا سعريًا مؤقتًا، بالتزامن مع الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري بنحو 29.6536 جنيه للشراء، 29.7431 للبيع، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه.
ويقدم «المصرى اليوم» أسعار الذهب المعلنة والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر بمصر على مدار الشهر الجارى، حتى اليوم الأحد 15- 1-2023.
سعر الذهب في مصر الأحد 15-1-2023
أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 2114.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2057.25،بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.
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