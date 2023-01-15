أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 15-1-2023 في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

في هذا التقرير تستعرض جريدة المال، أسعار العملات اليوم الأحد 15-1-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك العاملة في مصر، في مستهل أسبوع مصرفي جديد بعد أسبوع ساخن شهدته أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وترصد الجريدة سعر عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، في بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، وطبقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 31.78 جنيه للشراء، 31.89 للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 35.83 جنيه للشراء، 35.96 للبيع.

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