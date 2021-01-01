تعرف ماذا يحدث لجسمك عندما تمشي 6 آلاف خطوة يوميا



المشي المشي

يعتبر السير بشكل يومي أمر مهم للصحة، ووقاية الجسم مع بعض الأمراض الخطيرة، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن المشي بمعدل 6000 خطوة يقي من الإصابة بأمراض القلب، وذلك بحسب ما نشره موقع«indiatoday» نقلًا عن مجلة «Circulation».



تكشف الدراسة عن وجلة صلة وطيدة بين المشي وأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة إلى أن الأمر ترجع فائدته بشكل كبير على كبار السن خاصة، إذ أن المشي من 6000 إلى 9000 خطوة بشكل يومي، يساعد بشكل كبير على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، لذا سنستعرض التفاصيل الخاصة بهذه الدراسة وأهم نتائجها في مايلي:



المشي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

أوضحت الدراسة الحديثة التي تم إجراءها على كلا من الشباب، كبار السن، أن الأشخاص اللذين يتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ حرصوا على المشي وزيادة الخطوات بشكل يومي سيعمل ذلك على تحسين صحتهم بشكل ملحوظ.

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وذكرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أن المشي يحقق العديد من الفوائد الصحية أهمها الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الدماغ وزيادة التركيز.البالغين وأمراض القلبأما فيما يتعلق بالبالغين بعد حرصهم على المشي ما يقرب من 6 كيلو مترات بشكل يومي، توصلت النتائج إلى أنهم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 40 أو 50% تقريبًا.ويذكر أن أن الدراسة لم تخصص بشكل معين العلاقة بين المسافة وأي نوع محدد من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، و لأن هذا الأمر يرجع بشكل أساسي إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية يأتي تصنيفها تحت طاولة أمراض الشيخوخة، التي لا تصلح للتشخيص بصورة عامة الأ بعد أن يلحق بها العديد من التطورات التي تمثل عوامل الخطر كارتفاع ضغط الدم، السمنة، مرض السكري الإ بعد مرورعدة سنوات.