تعرف ماذا يحدث لجسمك عندما تمشي 6 آلاف خطوة يوميا

يعتبر السير بشكل يومي أمر مهم للصحة، ووقاية الجسم مع بعض الأمراض الخطيرة، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن المشي بمعدل 6000 خطوة يقي من الإصابة بأمراض القلب، وذلك بحسب ما نشره موقع«indiatoday» نقلًا عن مجلة «Circulation».
تكشف الدراسة عن وجلة صلة وطيدة بين المشي وأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة إلى أن الأمر ترجع فائدته بشكل كبير على كبار السن خاصة، إذ أن المشي من 6000 إلى 9000 خطوة بشكل يومي، يساعد بشكل كبير على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، لذا سنستعرض التفاصيل الخاصة بهذه الدراسة وأهم نتائجها في مايلي:
المشي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
أوضحت الدراسة الحديثة التي تم إجراءها على كلا من الشباب، كبار السن، أن الأشخاص اللذين يتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ حرصوا على المشي وزيادة الخطوات بشكل يومي سيعمل ذلك على تحسين صحتهم بشكل ملحوظ.
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