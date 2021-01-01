«كرات الباونتي» حلوى عالمية بأيدي مصرية..بمكونين فقط..



كرات الباونتي كرات الباونتي

«كرات الباونتي».. من الحلويات الغربية الشهية واللذيذة التي تحظى بإقبال الكثير، والتي تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، حيث تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع الذي لا يقاوم، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها سريعا لتقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها كنوع من التجديد بشكل مختلف وراقي.



وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل «كرات الباونتي» بمكونين فقط وبخطوات بسيطة جدا.

المقادير:

جوز الهند المبشور (125 جرام)

حليب مكثف (125 جم)



الطريقة:

- اخلطي جوز الهند المبشور والحليب المكثف حتى تتكون كتلة كثيفة.

- احتفظي بالعجين في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- تشكل كرات وتغمس في جوز الهند وتقدم باردة.