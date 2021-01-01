شركة صينية : الخيول المستنسخة.. اختراع صيني للمنافسة في رياضة الفروسية

قدمت شركة صينية، حصانا مستنسخا للجمهور، وهي المرة الأولى من نوعها التي تولد في البلاد وتمت الموافقة عليها لرياضة الفروسية.
تمت ممارسة استنساخ الخيول الأصيلة والمنافسة في العديد من البلدان منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا سيما من أجل التحسينات الوراثية.
والحيوان الأسود هو الأول من مجموعة سلالات "الدم الحار" التي ولدت في الصين وتمت الموافقة عليها رسميًا من قبل جمعية صناعة الخيول الصينية.
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