شركة صينية : الخيول المستنسخة.. اختراع صيني للمنافسة في رياضة الفروسية

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الخيول المستنسخة

قدمت شركة صينية، حصانا مستنسخا للجمهور، وهي المرة الأولى من نوعها التي تولد في البلاد وتمت الموافقة عليها لرياضة الفروسية.

تمت ممارسة استنساخ الخيول الأصيلة والمنافسة في العديد من البلدان منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا سيما من أجل التحسينات الوراثية.

والحيوان الأسود هو الأول من مجموعة سلالات "الدم الحار" التي ولدت في الصين وتمت الموافقة عليها رسميًا من قبل جمعية صناعة الخيول الصينية.

وفي الصين، الحصان "جوانغ جوانغ" المولود في يونيو الفائت من أم بديلة والمطوّر في مختبر «سينوجين» في بكين، هو استنساخ لحصان مستورد من ألمانيا، وفق «سكاي نيوز عربية».

وينطبق تصنيف «ذوات الدم الحار» بشكل عام على سلالات الخيول الخفيفة ذات المزاج الحيوي.

وتطورت رياضات الفروسية، وخصوصاً القفز فوق الحواجز، في الصين في السنوات الأخيرة، لكنّ النقص في الخيول عالية الأداء والتأخر في تكنولوجيا تحسين السلالات يحدان من هذا النمو.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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