تعتبر السيارات الكهربائية وسيلة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم اقتصادها



السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية

يتوقع أن تجلب السيارات الكهربائية دفعة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة، حيث يتم إنتاج المزيد والمزيد من السيارات محليًا.



وفقًا لبيانات التسجيل من Experian تم إنتاج حوالي 75 بالمائة من السيارات الكهربائية بالكامل، المسجلة في أول 11 شهرًا من عام 2022 في الولايات المتحدة.



يعتبر هذا جزء كبير للغاية ومن المتوقع أن تزداد حصة BEVs الأمريكية الصنع بفضل قانون خفض التضخم (IRA)، الذي يحفز الإنتاج المحلي للسيارات والبطاريات الكهربائية.

قد يعجبك أيضا...

لن تكون المركبات التي لا تمتثل لمتطلبات IRA مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الائتمان الضريبي الفيدرالي، وهو عيب تنافسي كبير.كانت تسلا هي العلامة التجارية الأولى في فئة BEV حتى نوفمبر مع 431740 وحدة وحصتها تصل إلى 64 بالمائة (مقارنة بـ 303129 وحدة وحصة 70 بالمائة في عام 2021)، وتم إنتاج جميع سيارات تسلا أيضًا في الولايات المتحدة.كانت فورد هي العلامة التجارية الثانية الأكثر شهرة خلال هذه الفترة، ولكن تم إنتاج BEV الأكثر شهرة (Ford Mustang Mach-E) في المكسيك. بشكل عام، شكلت BEVs 5.4? من تسجيلات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، مقارنة بـ 3? في عام 2021.نفترض أن السيارات الكهربائية ستحقق تحسينات كبيرة في جميع المجالات، لأنه لن يتم إنتاج نسبة أعلى من المركبات محليًا فحسب، بل سيتم أيضًا إنتاج البطاريات والعناصر الأخرى محليًا. علاوة على ذلك، يتم إنتاج الكهرباء محليًا، بنسبة متزايدة من مصادر الطاقة المتجددة.