تدل علامات على ضرورة تغيير تيل الفرامل

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صورة الخبر: تيل الفرامل
تيل الفرامل

الفرامل من أهم الأشياء التي لا غنى عن فحصها بشكل دوري حفاظًا على حياة مالك السيارة ومن معه.

عند الضغط على دواسة الفرامل لإيقاف سيارته، فإن وسادات الفرامل هي مادة الاحتكاك التي يتم ضغطها على الأقراص التي تدور مع العجلات.

وهذه الأجزاء في النهاية تتآكل وتحتاج إلى استبدال، ويلعب عدد السنوات أو الأميال دورًا في ذلك.

مع ذلك تصدر الفرامل بعض العلامات الواضحة عند تلفها، ومن أكثر العلامات وضوحًا لتغيير تيل الفرامل هي صدور أصوات الاحتكاك سواءً التي تظهر عند الضغط على الفرامل أو صوت الاحتكاك أثناء حركة السيارة دون الضغط على دواسة الفرامل.

بالإضافة إلى العلامة السابقة يعد صوت «الطقطقة» علامة أخرى على تلف تيل الفرامل، إذ يؤدي تلف الأجزاء المثبتة لتيل الفرامل لعدم استقرارها عند الضغط على دواسة الفرامل.

أيضَا يعد الشعور بالاهتزازات الملحوظة في دواسة الفرامل عند وضع قدمك عليها علامة على تلف تيل الفرامل، كما قد تصل هذه الاهتزازات إلى عجلات القيادة.

وتعد أسهل العلامات التي يمكن تمييزها من قِبل السائق هي الشعور بضعف في كفاءة الفرامل عند ضغط على الدواسة، حيث قد تكون ناعمة وتحتاج السيارة لمسافة أكبر من المعتادة للتوقف

المصدر: المصرى اليوم

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