متى تغير فلتر الوقود؟..وفقًا لنوع سيارتك..



فلتر الوقود فلتر الوقود

غالبًا لا يتم استبدال فلتر الوقود كعنصر صيانة دوري في معظم السيارات، وفي هذه الأثناء لا يتم الاهتمام بفلتر الوقود عمومًا ما لم يتم تشخيصه على أنه يسبب تعطيل بدء تشغيل السيارة أو فقدان الطاقة أو مشكلات مماثلة.



ومع ذلك ، يوصي بعض مصنعي السيارات ، بما في ذلك فولكس فاجن وسوبارو ومرسيدس بنز ، بالاستبدال الدوري لفلتر الوقود.



وتحدد شركة فولكس فاجن مدة استبدال فلتر الوقود كل 20 ألف ميل على العديد من الطرز الحالية.

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وتحدد سوبارو إنه يجب عليك تثبيت فلتر جديد كل 60 ألف ميل، في حين اعتادت مرسيدس أن توصي بشكل شائع باستبدال مرشح جديد كل 30 ألف ميل، لكن معظم الطرز الحالية تقول بتغييره كل 150 ألف ميل أو 15 عامًا.رغم ذلك، يمكن أن يختلف ما إذا كان فلتر الوقود يحتاج إلى خدمة دورية حسب الطراز أو المحرك داخل نفس الشركة المصنعة.ففي معظم سيارات فورد لم يتم ذكر فلتر الوقود في جدول الصيانة، وإذا كنت تقود شاحنة بيك آب F-250 تعمل بالديزل ، فإن فورد تطلب استبدال مرشحي الوقود أحدهما على المحرك والآخر على الهيكل) كل 15000 ميل.وإذا لم يكن فلتر الوقود مدرجًا كعنصر صيانة ، فقد يكون الفلتر مدمجًا مع مضخة الوقود داخل أو في خزان الوقود، ولاستبداله ، يجب عليك استبدال الإعداد بالكامل.