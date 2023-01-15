أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 15 يناير 2023



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

اسعار الدواجن.. سجلت السوق المصرية حالة من التراجع الطفيف في اسعار الدواجن، ووصل متوسط الانخفاض 2 جنيه، ويأتي ذلك عكس المعتاد، حيث شهدت الأسواق قفزات في أسعار الدواجن، على خليفة ارتفاع سعر الدولار، وهناك بحث من قبل عدد كبير من المواطنين عن اسعار الدواجن اليوم.



وتقدم «المصري اليوم» لقرائها خلال السطور التالية تحديث اسعار الدواجن.



أسعار الدواجن اليوم الأحد للمستهلك 15 يناير 2023

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

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