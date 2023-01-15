آخر تحديث لسعر الحديد اليوم في مصر الأحد 15 يناير



سعر الحديد سعر الحديد

تواصل أسعار الحديد في مصر تحقيق أعلى مستويات الأسعار تاريخيا، بعد ما قررت عدد من الشركات المصرية زيادة سعر طن حديد التسليح بنحو 2500 جنيها للطن مطلع الأسبوع الماضي.



سجل سعر حديد عز اليوم للبيع من أرض المصنع قيمة 25.985 للبيع من ارض المصنع

سعر حديد بشاي اليوم للبيع من أرض المصنعنحو 27.360 ألف جنيها.

سعر حديد السويس اليوم 25.850 ألف جنيها.

سعر طن حديد المصريين اليوم 25.850 ألف جنيها.

سعر حديد المراكبى اليوم 25.500 ألف جنيها.

سعر حديد الجارحى اليوم 27.000 ألف جنيها اليوم.

وبحسب أحد التجار، فإن الوكلاء يبيعون طن الحديد بنحو 28.500 ألف جنيه، ويتم تسعيره بسعر آخر من خلال تاجر التجزئة حيث يشهد سعر الطن ارتفاعا مجحف بحق المستهلك الأخير.



يشار إلى أن سعر طن حديد عز للمسطحات المحلية تسليم أرض الصنع، سجل 28.335 ألف جنيها شامل ضريبة القيمة المضافة.

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سعر الحديد في الاسواق العالميةبلغت أسعار الخردة عالميا في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري، 419 دولار للطن واسعار خام الحديد 116 دولار للطن فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 525 – 570 دولار للطن واسعار حديد التسليح ما بين 695 – 705 دولار للطن ولفائف الاسلاك 700- 700 دولار للطن .اسواق الصلب العالمية ستعود لطبيعتها خلال 2023 عدا الصينوصرحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية Fitch Ratings أن قطاع الصلب العالمي لن يتعافى بالكامل في عام 2023 من تحول العرض والطلب لصالح الأسواق النهائية وسط انخفاض الاستهلاك في النصف الثاني من هذا العام.ونظرًا لأن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد أنهى فترة ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي مدعومًا بالطلب المكبوت بعد الوباء، تتوقع فيتش أن تحقق شركات صناعة الصلب أرباحًا أقل.وفقًا لفيتش، ستعود أسواق الصلب إلى طبيعتها في عام 2023، باستثناء الصين، بمستويات حجم مماثلة تقريبًا لعام 2021.وتتوقع فيتش أن ينخفض الاستهلاك العالمي للصلب من 60 إلى 65 مليون طن في عام 2022 وأن تنخفض معدلات استخدام الطاقات المتاحة من 80% إلى 77%.أشار التقرير إلى أن 20-30 مليون طن من الكمية التي انخفضت ستحدث بسبب هدف الصين في خفض إنتاج الصلب، وصرحت الوكالة أن نمو استهلاك الصلب المجمع في عام 2023 في أسواق مثل الولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا سيتجاوز هدف التخفيض في الصين بمقدار 25 – -35 مليون طن .وفقًا لتوقعات منظمة الصلب العالمية، سينخفض الاستهلاك العالمي للصلب في عام 2022 بنسبة 2.3? مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 1.796 مليار طن، في عام 2023، من المتوقع أن يزداد استهلاك الصلب بنسبة 1? ليصل إلى 1.814 مليار طن.وتتوقع الوكالة أيضًا أن ينخفض نمو الإيرادات في سوق الصلب العالمي بنسبة 4.2% في عام 2022 من 46% المسجلة في عام 2021.في غضون ذلك، أشارت فيتش إلى أن آفاق شركات الصلب في أوروبا لا تزال قاتمة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والركود الوشيك وتراجع ثقة المستهلك والحاجة إلى وضع سلاسل التوريد لقطاع الصلب.من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن المشاعر أكثر إيجابية من افتراضاتها السابقة لبعض الأسواق مثل تركيا والبرازيل والهند وأمريكا الشمالية، مستفيدة من الدعم الحكومي للبنية التحتية والتدابير التجارية الحمائية.كما أفاد مركز GMK في وقت سابق، قامت وكالة فيتش بمراجعة توقعاتها فيما يتعلق بأسعار الفحم الحراري لعامي 2022 و2023، بينما ظلت توقعات خام الحديد وفحم الكوك عند المستوى السابق.ومن المتوقع أن يكون سعر خام الحديد 115 دولارًا للطن في عام 2022، 85 دولارًا للطن في عام 2023، 75 دولارًا للطن في عام 2024.كما تتوقع وكالة فيتش أن يكون سعر فحم الكوك 370 دولارًا بالطن في نهاية هذا العام وفي عامي 2023 و2024، سينخفض إلى 200 دولار / طن و140 دولارًا للطن على التوالي.