حقائق مبهرة عن القلب.. وزنه 300 جم ويبلغ في عمر السبعين 3 مليار دقة



القلب القلب

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، عددا من الحقائق عن أهم عضو في جسم الإنسان، وهو «القلب».



وكتب عميد المعهد الأسبق، السبت، عبر صفحته الرسمية بـ«الفيس بوك»: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حقائق مبهرة عن قلبك، المعرفة أهم عنصر في الحفاظ على قلبك، فالجهل توأم المرض»، مضيفا «القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك، الچنريتور ذاتي توليد الكهرباء، ويستمر في العمل حتي خارج الجسم فيه ماكينتان تعملان بالتوازي، اليمني ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم»، مشيرا إلى أن القلب البشري في حجم قبضة يديك وزنه 300 جم، في المتوسط لكن في الرياضيين من الممكن أن يصل إلى 1 كجم».



وتابع «يبدأ القلب في الدقات من الأسبوع الثالث والإنسان مازال جنينا في ظلمات الرحم يدق من 60 إلى 100 دقة في الدقيقة، وفي البالغين يدق 100 ألف دقة في اليوم، وفي عمر السبعين يكون قد دق 3 مليارات دقة».

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وأوضح «شعبان»، أن قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل بـ8 ضربات في الدقيقة، وقلب الحوت الأزرق 1500 كجم من 2 إلى 5 ضربات في الدقيقة، بينما قلب الفأر أكثر من 330 في الدقيقة، بينما قلب العصفور أكثر من 400 ضربة في الدقيقة، منوهًا أن كل ضربة تضخ نحو 5 ملاعق كبيرة من الدم، يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة.وأكد أن عضلة القلب لا تعرف التعب على عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلى الراحة بعد التمارين الرياضية، مضيفا «100 تريليون خلية في الجسم البشري تستقبل الدم وتتغذي به ما عدا خلايا قرنية العين»، لافتا إلى أن المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية، إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز 100 ألف كيلومتر.وتابع: أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة 600 سنة قبل الميلاد، وأول حديث نبوي عن وظيفة القلب منذ أكثر من 1400 عام ( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)، مشيرا إلى أن السماعة الطبية تم اختراعها بسبب خجل بعض الدكاترة من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلى أصوات قلوب السيدات، وأصوات القلوب نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها، الصمام في حجم العملة المعدنية، وأقدم مريضة قلب في التاريخ الأميرة الفرعونية ميريت 3000 علم قبل الميلاد ماتت بجلطة في الشريان التاجي.وكشف الدكتور جمال شعبان أن القاتل الأول هو مرض القلب قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستات في الرجال، وسرطان القلب نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام.وحول كيفية حماية القلب قال: «تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع 45 دقيقة يوميا، النظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة أركان صحة القلب، التعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر على القلب، والحزن يكسر القلب فعلا، ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر.