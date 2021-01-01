تعرف على أبرز أعراض الفشل الكلوي



الفشل الكلوي الفشل الكلوي

ينجم فشل الكبد نتيجة لوجود اضطرابات تتعلق بهذا العضو، مثل وجود خلل في إفراز بعض المواد أو الإنزيمات، أو التعرض للالتهابات، ويعرف الكبد بأنه أكبر أعضاء الجسم وأهمها، حيث أنه يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية، ولكن يتعرض الكبد للفشل بسبب بعض العوامل التي تؤدي إصابته بالمشاكل الصحية، وفي هذا السياق نستعرض أبرز أعراض الإصابة بالفشل الكبدي وفقًا لما نشر بموقع تايمز ناو نيوز.



أعراض الإصابة بالفشل الكبدي





وفقًا لخبراء الصحة، تظهر علامات الإصابة بفشل وتليف الكبد خلال المراحل النهائية من المرض، مما يجعل الحالة المرضية مثيرة للقلق، وهناك العديد من الأعراض والعلامات المصاحبة للمرض ومنها:-

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تشوهات الاظافرتعتبر تشوهات الأظافر إحدى العلامات الشائعة السائدة بين المرضى، وذلك بالرغم من عدم وجود أسباب محددة، ولكن توصلت توقعات الباحثون إلى أن تكون تلك الحالة بسبب انخفاض المناعة أو نقص الحديد أو فقر الدم، بالإضافة إلى علامات الشيخوخة وتقدم السن، لذلك من الضروري فحص الأظافر بعناية شديدة وبشكل مستمر، بحثًا عن تغييرات اللون والملمس والسماكة والانحناءات، للوصول إلى تشخيص سريع ومبكر للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد.ارتياد الإصبعيقترح أطباء الجلدية، أن ارتياد الإصبع أحد الاعراض الشائعة لدى مرضى الكبد المزمن، وخاصة تليف الكبد والصفراء الأولى والتهاب الكبد النشط، ويظهر هذا العرض من خلال تحول الثلثان القريبان من صفيحة الظفر إلى مسحوق أبيض مع عتامة الظافر في بعض الأحيان، ويمكن أن تتطور هذه العلامة مع تليف الكبد، وخاصة مع زيادة تدفق الدم.أعراض أخرى لـ تليف الكبديمكن أن يستغرق تليف الكبد الكثير من الوقت، وتظهر الأعراض بشكل عشوائي خلال فترات تطور المرض، والتي تشمل:• اصفرار الجلد• حكة الجلد• قي الدم• بياض العينين• نزيف وظهور الكدمات• تورم الساقين• انتفاخ البطن