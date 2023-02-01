أول فبراير .. بدء التقديم لـ رياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › أول فبراير .. بدء التقديم لـ رياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية

صورة الخبر: المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه سيتم فتح باب التقديم للصف الأول رياض أطفال ، للعام الدراسي القادم 2023-2024 ، ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق 1-2-2023

وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد أنه سيتم تلقي طلبات التقديم للصف الأول رياض الاطفال للعام الدراسي القادم ، علي موقع المدرسة عبر الرابط التالي www.eis-zayed.com

مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد العام الحالي
أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

وتمثلت تفاصيل مصروفات المرحلة الابتدائية فيما يلي:

PYP 2 الصف الأول رياض أطفال 20500 LE - و تسدد المصروفات بالكامل
PYP 3 الصف الثاني رياض أطفال 20500 LE - القسط الأول LE 11950 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 4 الصف الأول الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 5 الصف الثاني الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550
PYP 6 الصف الثالث الابتدائي 10970 LE - القسط الأول LE 6920 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 7 الصف الرابع الابتدائي 11120 LE - القسط الأول LE 7070 - والقسط الثاني LE 4050
PYP 8 الصف الخامس الابتدائي 10700 LE - القسط الأول LE 6860 - والقسط الثانيLE 3840

وتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول فبراير .. بدء التقديم لـ رياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41835

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager