أول فبراير .. بدء التقديم لـ رياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية



المدرسة المصرية الدولية المدرسة المصرية الدولية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه سيتم فتح باب التقديم للصف الأول رياض أطفال ، للعام الدراسي القادم 2023-2024 ، ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق 1-2-2023



وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد أنه سيتم تلقي طلبات التقديم للصف الأول رياض الاطفال للعام الدراسي القادم ، علي موقع المدرسة عبر الرابط التالي www.eis-zayed.com



مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد العام الحالي

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

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وتمثلت تفاصيل مصروفات المرحلة الابتدائية فيما يلي:PYP 2 الصف الأول رياض أطفال 20500 LE - و تسدد المصروفات بالكاملPYP 3 الصف الثاني رياض أطفال 20500 LE - القسط الأول LE 11950 - والقسط الثاني LE 8550PYP 4 الصف الأول الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550PYP 5 الصف الثاني الابتدائي 20600 LE - القسط الأول LE 12050 - والقسط الثاني LE 8550PYP 6 الصف الثالث الابتدائي 10970 LE - القسط الأول LE 6920 - والقسط الثاني LE 4050PYP 7 الصف الرابع الابتدائي 11120 LE - القسط الأول LE 7070 - والقسط الثاني LE 4050PYP 8 الصف الخامس الابتدائي 10700 LE - القسط الأول LE 6860 - والقسط الثانيLE 3840وتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر.