فيديو .. حقيقة تسريب امتحان اللغة العربي للصف الأول الثانوي



امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي



كشف شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية.



ونفى “زلطة” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، ما تم تداوله من تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى على جروبات الغش.



الفصل الدراسي الأول

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ان ما تم تداوله هي أوراق طلاب خرجوا بعد نصف المدة، ولم يحدث تسريب للامتحانات كما أشيع.

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وأكد شادى زلطة إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة، في امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بمراحل التعليم المتعددة، على مستوى الإدارات التعليمية.