غدأ .. 10 محافظات تتعرض لـ أمطار غزيرة ورعدية الاثنين | فيديو



أمطار غزيرة أمطار غزيرة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الاثنين المقبل سيكون هناك أمطار بين متوسطة لـ غزيرة و رعدية بـ محافظات :" مطروح و كفر الشيخ و الإسكندرية، و البحيرة، الدقهلية و رفح و العريش، وبورسعيد و دمياط و القاهرة و بعض المناطق بالصعيد و الوجه البحري".



وقالت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار التى ستتعرض لها البلاد ستستمر حتى يوم الثلاثاء، وأن الأمطار ستختلف من محافظة لـ آخري.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه من يوم الثلاثاء سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.

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ولفتت إلى أن نهاية الأسبوع الحالي سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، وأن الجميع يرتدي الملابس الشتوية.