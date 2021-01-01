لعشاق الشوكولاتة .. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.. بمذاق لا يقاوم



كيكة الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة



كيكة الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الكثيرون، وبخاصة الأطفال، فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في البيت.



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مقادير كيكة الشوكولاتةكوب ونصف دقيقكوب ونصف سكر3/4كوب كاكاو خامملعقة صغيرة بيكنج بودرنصف ملعقة صغيرة بيكنج صوداربع ملعقة صغيرة ملحنصف كوب زيت2بيض3/4كوب لبن رايب3/4كوب ماء مغليملعقة صغيرة سائل فانيليا(صوص الشوكولاتة الموفر)نصف كوب كاكاو خامنصف كوب حليبكوب زيتكوب سكر بودرنصف م ص سائل فانيليارشة ملح(للتزيين)فراولة فريششوكولاتة بيضاء مبشورةشوكولاتة دارك مبشورةكريم شانتي فانيليا مخفوقفارماسيل ذهبيداست ذهبيطريقة تحضير كيكة الشوكولاتةتخلط كل المكونات السائلة مع السكر ما عدا الماء المغلي ثم تخلط كل المكونات الجافة مع بعض ثم تصب المكونات السائلة على المكونات الجافة ويقلب الخليط جيداً ثم يضاف الماء المغلي ويخلط جيداً مع خليط الكيك ثم يصب الخليط في صينية خبز مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالكاكاو الخام وتخبز الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وبعد خروج الكيكة من الفرن تقلب من الصينية وتغطى بصوص الشوكولاتة الموفر وتقدم بالهنا والشفا(لعمل صوص الشوكولاتة الموفر)تخلط كل المكونات مع بعض بمضرب سلك أو مضرب كهربائي أو في الخلاط أو الكبة مع الاستمرار في الخلط حتى يثقل الصوص ويتماسك القوام