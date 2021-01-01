لعشاق الشوكولاتة .. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.. بمذاق لا يقاوم

كيكة الشوكولاتة
كيكة الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الكثيرون، وبخاصة الأطفال، فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في البيت.
txtمن غير لحمة وفراخ.. طريقة عمل فتة ورق العنب
txtطريقة عمل مكرونة بالرنجة .. أسهل الخطوات في البيت
مقادير كيكة الشوكولاتة
كوب ونصف دقيق
كوب ونصف سكر
3/4كوب كاكاو خام
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ربع ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زيت
2بيض
3/4كوب لبن رايب
3/4كوب ماء مغلي
ملعقة صغيرة سائل فانيليا
(صوص الشوكولاتة الموفر)
نصف كوب كاكاو خام
نصف كوب حليب
كوب زيت
كوب سكر بودر
نصف م ص سائل فانيليا
رشة ملح
(للتزيين)
فراولة فريش
شوكولاتة بيضاء مبشورة
شوكولاتة دارك مبشورة
كريم شانتي فانيليا مخفوق
فارماسيل ذهبي
داست ذهبي
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة
تخلط كل المكونات السائلة مع السكر ما عدا الماء المغلي ثم تخلط كل المكونات الجافة مع بعض ثم تصب المكونات السائلة على المكونات الجافة ويقلب الخليط جيداً ثم يضاف الماء المغلي ويخلط جيداً مع خليط الكيك ثم يصب الخليط في صينية خبز مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالكاكاو الخام وتخبز الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وبعد خروج الكيكة من الفرن تقلب من الصينية وتغطى بصوص الشوكولاتة الموفر وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل صوص الشوكولاتة الموفر)
تخلط كل المكونات مع بعض بمضرب سلك أو مضرب كهربائي أو في الخلاط أو الكبة مع الاستمرار في الخلط حتى يثقل الصوص ويتماسك القوام
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!