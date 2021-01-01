فيديو .. الشيخ حازم جلال يثير الجدل حول إجازة العمل بمحلات الكوافير وصنع الشيشة

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صورة الخبر: الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال

أجاب الشيخ حازم جلال على سؤال احدى المتصلات ، وهي تدعى "أميرة" من القاهرة ، عن اجازى عملها بمحل كوافير ، وعمل زوجها في تصنيع مستلزمات الشيشة ، قائلا : " إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ وبينهما أمورٌ مُشتبِهاتٌ"، وهناك قاعدة فقهية تقول كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، منوهًا بأن التدخين حرام شرعا ، لكونه يؤدي للضرر.

ونوه " جلال " ، أنه من الأفضل ترك هذا العمل والبحث عن عمل أفضل حلال، مشيرا إلى أن العمل بالكوافير لتجميل الزوجة لزوجها أو تنظيف البشرة لا شيء في ذلك، ولكن النمص وإزالة الحواجب بالكلية حرام شرعًا، ومن باب اولى أن تستمر في العمل بنية تجميل المرأة لزوجها.

واسترسل : “ من الأفضل ترك هذا العمل والبحث عن عمل أفضل حلال”.

المصدر: elbalad

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