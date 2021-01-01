الأبحاث العلمية تكشف .. ما هو الأفضل لفقدان الوزن الفراخ ولا السمك



فقدان الوزن فقدان الوزن



إذا كنت في رحلة لإنقاص الوزن ، فبالإضافة إلى التمرين المنتظم ، يجب أيضًا الانتباه إلى نظامك الغذائي، يمكن أن يساعدك تضمين كمية جيدة من البروتين في نظامك الغذائي على إنقاص الوزن بشكل أسرع.



يساعد البروتين على ابقائك ممتلئا لفترة أطول ويساهم أيضًا في بناء العضلات، بالنسبة لغير النباتيين ، هناك مصدران شائعان للبروتين وهما الأسماك والدجاج، ولكن أي واحدة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن؟.



لماذا تأكل السمك؟

وفقًا للأبحاث ، قد يساعدك تناول السمك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول مقارنة بأشكال البروتين الأخرى، السمك عبارة عن لحم قليل الدهن يمكن أن يساعد ، إلى جانب فقدان الوزن ، في بناء العضلات والحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم.

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ومن المزايا الكبيرة لتناول الأسماك أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي دهون صحية ومفيدة لصحة القلب.ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية ، فإن تناول الأسماك يمكن أن يكون بديلاً صحيًا لمصادر اللحوم الأخرى للبقاء هزيلًا، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الأسماك فقط وليس أنواعًا أخرى من اللحوم لمدة ثمانية أسابيع سجلوا نتائج أفضل في إنقاص الوزن ، مقارنة بمن لم يأكلوا السمك، توصي الدراسة بتناول ثلاث حصص أسبوعية من الأسماك لإنقاص الوزن.هل يجب أن تختار الدجاج؟الدجاج هو أحد أفضل الخيارات لمراقبي الوزن، كما أنها ميسورة التكلفة يحتوي الدجاج على الكثير من العناصر الغذائية الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للدجاج إلى تقوية عظامك وتقليل الشهية وبناء كتلة العضلات، من المهم ملاحظة أنك لا تأكل الدجاج المقلي أو غيره من أشكال الدجاج المعالجة بشكل كبير، يفضل شراء الدجاج النيء وطهيه في المنزل ، مثل الشوي ، للحصول على أفضل نتائج لفقدان الوزن.السمك أم الدجاج ..أيهما أفضل للتخلص من الوزن الزائد؟وفقًا للخبراء ، يعتبر صدور الدجاج من أفضل الخيارات لفقدان الوزن، الدجاج المسلوق وشوربة الدجاج مع القليل من الملح خيارات جيدة أيضًا، ميزة السمك على الدجاج هي محتوى أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية في الأسماك.كونك مصادر غنية بالبروتين والأسماك والدجاج كلاهما خياران رائعان لتضمينهما في نظامك الغذائي لفقدان الوزن، يمكنك أن تأكل كليهما ، بشرط أن تفعل ذلك باعتدال ولا تختار الأطباق المقلية أو المصنعة، إنه مثالي لطهيها على البخار أو شويها، تأكد من عدم الإفراط في تناول الطعام ، حيث يتم تخزين البروتين الزائد في الجسم ، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.