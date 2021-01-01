بعد ما رفضه الأهلي .. الغاني عبد العزيز يعقوبو معروض علي الزمالك



الغاني عبد العزيز يعقوبو الغاني عبد العزيز يعقوبو

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن موقف مسؤولي القلعة البيضاء من ضم الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم فريق ريو أفي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأكد المصدر أن مسؤولي الأبيض رفضوا فكرة ضم اللاعب بعدما رفض النادي الأهلي التعاقد معه بسبب عدم اجتيازه للكشف الطبي.



وعرض أحد وكلاء اللاعبين المهاجم الغاني على مسؤولي الزمالك في الساعات القليلة الماضية إلا أن مسؤولي الأبيض رفضوا فكرة ضم اللاعب تخوفا من عدم سلامته.

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ويسعى الزمالك لتدعيم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض.كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اتفاق مبدئي بين مسؤولي الأبيض وإدارة سيراميكا بشأن انتقال النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.أوضح المصدر أن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات بين مسؤولي الناديين تم خلالها الاتفاق بين مسؤولي الناديين ويتم حاليا الاتفاق على طريقة سداد المقابل المادي.وكان الزمالك يرغب في إدخال أي لاعب من الفريق في الصفقة لتقليل المقابل المادي المطلوب من سيراميكا كليوباترا نظير جون إيبوكا في الانتقالات الشتوية الجارية إلا أن ناديه يرفض هذا الأمر ويفضل الحصول على مقابل مادي.ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.حرص يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك المعار للحزم السعودي على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء عقب وصوله اليوم إلى السعودية للانضمام لفريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء.وجاء نص الرسالة كالتالي:‎"جماهير الزمالك العظيمه اطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وأنا على اعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنية كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغيير وعلاقتنا القوية وذكرياتنا الجميلة ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري".وتابع :" جمهور الزمالك الغالي مازالت أصواتكم وافراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في اذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات و كنتم أنتم المحفز الأول والداعم الأول لنا كلاعبين".‎وأضاف :"سوف أشتاق إلى اصواتكم في المدرجات ولن اقول لكم وداعا ولكن الى لقاء اخر في يوم من الأيام ؛ ان لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالتة يمين كمشجع بجواركم".