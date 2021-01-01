مرتضى منصور يقرر توقيع عقوبة على إمام عاشور.. لهذا السبب

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة على إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأبيض لكرة القدم، بعدما نشر الأخير رسالة غامضة، عبر حسابه على إنستجرام، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.
وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: أمير مرتضى منصور وقع عقوبة على إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، بعد رسالته الأخيرة على إنستجرام.
عقوبة أمير مرتضى
وتابع: أمير مرتضى مبيهزرش في العقوبات، خصم 500 ألف جنيه و300 ألف جنيه قبل كدة، والحساب يتم مباشرة داخل النادي.
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