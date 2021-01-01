صور رسمية لهواتف Galaxy S23 Plus وS23 Ultra

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صورة الخبر: Galaxy S23 Plus وS23 Ultra
Galaxy S23 Plus وS23 Ultra

إستعرضت أحدث الصور الإعلامية الرسمية ألوان إصدارات سامسونج القادمة من هواتف Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra.

تعقد العملاق الكوري مؤتمر Unpacked القادم في الأول من شهر فبراير المقبل، حيث تقدم سلسلة Galaxy S23 التي شغلت عدد من التسريبات حتى الآن، والتي تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وإصدار Galaxy S23 Plus، إلى جانب هاتف Galaxy S23 Ultra.

وتسلط الصور الإعلامية الرسمية الضوء على اثنان من الإصدارات بشكل خاص Galaxy S23 Plus إلى جانب إصدار Ultra، حيث توضح التسريبات الألوان المقدمة من سامسونج لهذه الإصدارات.

وتؤكد الصور المسربة على أن سامسونج لن تختص هاتف Galaxy S23 Ultra بإختيارات في الألوان، حيث يتوفر الهاتف باللون الأسود، والأخضر، و Cotton Flower، وأيضاً لون أرجواني وهي الألوان ذاتها التي تحاكي ألوان Galaxy S23 التي كشفت عنها التسريبات التي نشرت مؤخراً.

أيضاً توضح الصور ألوان Galaxy S23 Plus الذي ينطلق خلال الفترة القادمة بعدد 4 من الإختيارات في الألوان وتكشف الصور الرسمية المسربة عن ألوان الأسود، والوردي، والرمادي.

يذكر أن العملاق الكوري تتجه إلى تغيير إختيارات الألوان المقدمة للمستخدمين من سوق إلى أخر، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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