صور رسمية لهواتف Galaxy S23 Plus وS23 Ultra

إستعرضت أحدث الصور الإعلامية الرسمية ألوان إصدارات سامسونج القادمة من هواتف Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra.
تعقد العملاق الكوري مؤتمر Unpacked القادم في الأول من شهر فبراير المقبل، حيث تقدم سلسلة Galaxy S23 التي شغلت عدد من التسريبات حتى الآن، والتي تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وإصدار Galaxy S23 Plus، إلى جانب هاتف Galaxy S23 Ultra.
وتسلط الصور الإعلامية الرسمية الضوء على اثنان من الإصدارات بشكل خاص Galaxy S23 Plus إلى جانب إصدار Ultra، حيث توضح التسريبات الألوان المقدمة من سامسونج لهذه الإصدارات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!