في Geekbench رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف OnePlus 11



OnePlus 11 OnePlus 11

تعقد وان بلس مؤتمر في 7 من فبراير لإطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية، ولقد رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench.



قدمت وان بلس هاتف OnePlus 11 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن جديد تسجل وان بلس النموذج الخاص بالأسواق العالمية في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم CPH2451.



ويأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بنفس مواصفات الإصدار الخاص بالسوق الصيني من هاتف OnePlus 11 حيث يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

قد يعجبك أيضا...

ولقد سجل النموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف 1468 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، بينما سجل 4965 في إختبارات الأنوية المتعددة.أيضاً تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OxygenOS 13، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الحدث الرسمي الشهر المقبل.