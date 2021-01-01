تنطلق رقاقات إنتل Lunar Lake في 2024 بتصميم يستهدف الأجهزة فائقة النحافة

كشفت “Michelle Johnston” عن بعض التفاصيل حول الجيل القادم من رقاقات إنتل Lunar Lake التي تنطلق في 2024 بتصميم يستهدف دعم الأجهزة المميزة بتصميم فائق النحافة وأيضاً الأجهزة المميزة بوزن خفيف.
بدأت شركة إنتل في العمل على تطوير المعمارية الجديدة لمعالجات الشركة، والتي تطور بشكل رئيسي لدعم الأجهزة المحمولة المميزة بتصميم نحيف.
ولقد كشفت إنتل عن تصميم ثلاثي الأبعاد للجيل الجديد من معمارية الشركة لمعالجات الأجهزة المحمولة، والذي يكشف عن هيكل الرقاقات الرئيسي مع تقنية “Foveros interconnect” في معالجات Meteor Lake.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!