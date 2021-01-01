في آيفون كل ما تود معرفته عن خاصية Dynamic Island



خاصية Dynamic Island خاصية Dynamic Island

أضافت آبل خاصية جديدة تُدعى (Dynamic Island) إلى هواتف آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، وهي الخاصية التي أتاحت لآبل تغيير تصميم الهاتفين قليلًا، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة بخاصية التعرف على الوجه.



ما هو شكل Dynamic Island؟

صممت آبل خاصية (Dynamic island) لتقوم بتنسيق الزاوية العلوية في الهاتفين على شكل حبة دواء مستطيلة تغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والتفاعلات، مثل: الموسيقى قيد التشغيل، والمؤقت، والاتجاهات من الخرائط، وغيرها. وتظهر Dynamic Island أعلى الشاشة الرئيسية أو في أي تطبيق عندما يكون آيفون غير مقفل.



كيف يتغير شكل Dynamic Island؟

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يتغير حجم Dynamic Island وشكلها بحسب ما يُعرض فيها من أنشطة. وفي حالة عدم وجود أي نشاط حالي في آيفون، فإن Dynamic Island تظهر في شكل دائرة سوداء صغيرة في أعلى الشاشة الرئيسية.أما في حال وجود نشاط حالي في الهاتف فإن Dynamic Island تطول وقد تأخذ أشكال مختلفة. على سبيل المثال:عند إجراء عملية دفع عبر (آبل باي) Apple Pay تتحول Dynamic Island إلى شكل مربع لتأكيد بصمة الوجه.وإذا استقبل الهاتف مكالمة واردة، تتوسع إلى مستطيل كبير يحتوي اسم المتصل والأزرار التي تحتاجها للتحكم في المكالمة الواردة.Dynamic Island في آيفونمهام Dynamic Island:تقوم Dynamic Island بمهمتين رئيستين، وهما عرض التنبيهات لحالات معينة، وعرض حالة الأنشطة القائمة في آيفون. وفيما يأتي توضيح لتلك المهام:1- عرض التنبيهاتتُظهر Dynamic Island تنبيهات متعلقة بالأنشطة والحالات التالية:تأكيد الدفع عبر ‌Apple Pay‌.استخدام الكاميرا أو الميكروفون.نقل الملفات عبر AirDrop.إقران سماعات AirPods، مع إظهار مستوى الشحن.توصيل الشاحن، مع إظهار مستوى شحن البطارية.انخفاض مستوى شحن البطاريةتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.تشغيل بصمة الوجه FaceID.فتح السيارة عبر مفتاح (Carkey) أو قفلها.فتح ساعة آبل Apple Watch.نقل البيانات عبر NFC.ربط الهاتف مع أجهزة أبل الأخرى عبر AirPlay.تغيير وضع التركيز.تفعيل وضع الطائرة.استقبال تنبيهات متعلقة ببطاقة SIM.ربط ملحقات بهاتف آيفون.استقبال تنبيهات من تطبيق Find My.2- عرض الأنشطة الأساسيةتعرض Dynamic Island اختصارات لحالة الأنشطة الأساسية في الهاتف، وتشمل تلك الأنشطة ما يلي:تتبُّع الاتجاهات في تطبيق الخرائط.استقبال مكالمة هاتفية.الاستماع إلى مقطع صوتي.تشغيل المؤقت.متابعة مباراة مباشرة، إذ ستظهر نتيجة المباراة في Dynamic Island.مشاركة الآخرين الاستماع للموسيقى عبر SharePlay.تسجيل فيديو للشاشة Screen Recording.تسجيل مقطع صوتي باستخدام تطبيق Voice memo.اتصال أجهزة أخرى عبر Hotspot.كيفية التعامل مع الرموز الظاهرة في Dynamic Island:عندما تعرض Dynamic Island رمزًا لنشاط قائم في الهاتف، مثل المؤقت أو مكالمة هاتفية، يمكنك التعامل معه بالنقر فوق Dynamic Island لتشغيل التطبيق المرتبط بالنشاط، أو الضغط لفترة طويلة عليها لتنشيط widget يحتوي على خيارات للتحكم السريع بالنشاط الحالي.تعرض Dynamic Island ما يصل إلى نشاطين قائمين في نفس الوقت في الخلفية. وفي تلك الحالة، تنفصل Dynamic Island إلى شريط في اتجاه اليسار، ودائرة صغيرة في اتجاه اليمين، وكلاهما يعرض معلومات مختلفة في نفس الوقت، مثل رمز الموسيقى والمؤقت معًا. ويمكنك التفاعل مع كلا التطبيقين، وفتحهما وتبديل موقعهما في Dynamic Island.من ناحيةٍ أخرى، تعمل ميزة الأنشطة المباشرة Live Activities التي أضافتها آبل إلى نظام التشغيل iOS 16 مع Dynamic Island، بحيث يمكنك متابعة تطورات الأحداث المباشرة من شاشة آيفون الرئيسية بدلًا من شاشة التطبيق الذي يعرض الأحداث المباشرة. على سبيل المثال: يمكنك مراقبة مدى اقتراب سيارة Uber، أو معرفة نتائج مباراة قائمة. ويمكنك تتبع ما يصل إلى حدثين مباشرين باستخدام Dynamic Island في نفس الوقت.يمكن لمطوري تطبيقات الجهات الخارجية الاستفادة من Dynamic Island أيضًا، وذلك عن طريق عرض محتوى تطبيقاتهم فيها باستخدام واجهة برمجة التطبيقات التي توفرها آبل Apple-provided API. وقد أنشأ بعض المطورين ألعابًا وإضافات تظهر في Dynamic Island. من ناحية أخرى، تظهر بعض التطبيقات مثل Spotify ويوتيوب في Dynamic Island تلقائيًا عند تشغيلها.