تطرح Intel معالجا فائقا للحواسب بتردد يصل إلى 6 غيغاهيرتز!

كشفت Intel عن معالجها الأحدث للحواسب الذي صنّف كأحد أقوى المعالجات حاليا، والذي يوفّر ترددا يصل إلى 6 غيغاهيرتز.
وينتمي معالج Core i9-13900KS إلى الجيل الثالث عشر من معالجات Intel، ويعمل مع تقنية Turbo Boost التي تسمح بتغيير وزيادة ترددات نواه لتصل إلى 6 غيغاهيرتز، ما يوفر أداءا سريعا جدا في معالجة الباينات، ويمكّن الحواسب من التعامل مع شبكات الإنترنت الحديثة، ومعالجة الرسوميات والفيديوهات العالية الدقة.
ويحوي المعالج الجديد على العديد من الأنوية، 8 منها للأداء، و16 نواة للكفاءة وتحسين السرعة، ويوجد فيه 32 رابطا ما بين الأنوية، و36 ميغابايت من ذاكرة Intel Smart Cache.
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