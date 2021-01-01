ريلمي GT NEO5 بإمكانيات تقدم لأول مرة..شحن كامل في 9 دقايق..

أعلنت الشركة الصينية “ريلمي” أخيرا أنها ستطلق هاتف Realme GT Neo 5 بإمكانيات لأول مرة تقدمها في فبراير المقبل.
وفقا لتقرير gizchina التقني سيكون هذا الموبايل الجديد أول جهاز يستخدم قدرة شحن فلاش بقوة 240 وات، مع الوصول للشحن الكامل من 0? إلى 100? في 9 دقائق فقط. كما أفادت مصادر مطلعة من داخل شركة "ريلمي" أنه في بعض الاختبارات الداخلية ، يحقق هذا الجهاز طاقة شحن تبلغ 224 وات. هذا يجعله أول هاتف بقوة شحن تزيد عن 200 وات وكل هذا مع النسخة التجريبية الأولية فقط بينما التوقع هو أن الإصدار النهائي سيكون بقوة شحن 240 وات.
دخل هاتف Realme GT Neo5 بالفعل شبكة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهو يأتي مع شاشة قطرها 6.7 بوصة تقدم جودة 1.5K بدقة 2772 × 1240 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز ويستخدم معالج من كوالكوم ، شريحة Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 بسرعة تردد 3.2 جيجاهرتز.
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