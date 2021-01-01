واتساب.. تعرف على طريقة تشفير النسخة الاحتياطية للمحادثات

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واتساب، يعتقد الكثيرون أن منصة واتساب تقوم بتشفير محادثات النسخ الاحتياطية التي تأخذها المنصة من المحادثات بشكل تلقائي لكن فى الواقع فمنصة واتساب لا تقوم سوى بتشفير تلقائي للمحادثات بين الطرفين التي تتم عبرها وليس النسخ الاحتياطية لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تشفير الرسائل عبر تطبيق واتساب.



تشفير محادثات واتساب

- يمكن تشفير رسائل واتساب الاحتياطية من خلال الوصول إلى اختيار تشفير النسخ الاحتياطية في تطبيق واتساب على هواتف آيفون بسهولة، وذلك بالتوجه إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق ثم الضغط على زر الإعدادات واختيار إعدادات المحادثات من القائمة التي تظهر.



- التوجه إلى اختيار النسخ الاحتياطية من المحادثات عبر القائمة الجديدة حيث تظهر في هذه القائمة اختيارًا يدعى تشفير النسخ الاحتياطية للمحادثات، يجب تفعيل هذا الاختيار وعند القيام بتفعيل هذا الاختيار فإنه يطلب إدخال كلمة مرور من 6 حروف أو استخدام مفتاح التشفير التلقائي.

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- بعد ادخال كلمة المرور وتأكيدها، يتم الضغط على زر إنشاء نسخة احتياطية جديدة ليقوم التطبيق بعمل نسخة احتياطية جديدة مشفرة.واتساب، فيتو- عند محاولة استعادة نسخة احتياطية من المحادثات التي استخدمت خاصية التشفير معها، فإن التطبيق يطلب إدخال كلمة المرور التي تم إنشائها حيث تتيح المنصة اختيارًا يسمح بتشفير هذه النسخة الاحتياطية مباشرةً عبر الهاتف، ووضع كلمة مرور حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليها.نسخة احتياطية للمحادثات- خطوة تشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب لا تقل أهمية هذه الخطوة عن تشفير المحادثات ذاتها حيث تحتوي النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب سجلًا كاملًا لجميع المحادثات التي تمت بها الحساب بالإضافة إلى جميع أرقام الهواتف التي تم التحدث معها وبالتالي يستطيع أي شخص يصل إلى هذه النسخة الاحتياطية أن يمتلك نسخة كاملة من المحادثات الخاصة كما يحتاج المستخدم إلى كلمة المرور للوصول إلى النسخة الاحتياطية من المحادثات سواءً كانت مخزنة سحابيًا أو محليًا حيث تقول الشركة بأن تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات يجعل من الصعب الوصول إليها بدون رمز المرور.وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.في يناير 2018، أصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب بيزنس، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي.نقدم لكم تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.