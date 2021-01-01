تعرف على مواصفات حاسب هواوى HUAWEI MateBook D15



HUAWEI MateBook D15 HUAWEI MateBook D15

يبحث العديد من المستخدمين على مواصفات حاسب هواوى HUAWEI MateBook D15 والذي يأتى بشاشة كاملة مقاس 15.6 بوصة بالإضافة إلى تقنية الشحن فائق السرعة وخلال السطور التاليه نستعرض مواصفات حاسب HUAWEI.



مواصفات حاسب HUAWEI

يأتى حاسب HUAWEI MateBook D15 مع إمكانية الإختيار بين نسخ بمعالجات Intel Core i7 و Intel Core i5، وIntel Core i3 من الجيل الحادى عشر وبنقرة واحدة على مفتاحي Fn وP، سيتمكن المستخدمون من تفعيل وضع الأداء Performance Mode لتشغيل التطبيقات الأكثر تطلبًا وبشاشة Full HD IPS مقاس 15.6 بوصة مضادة للتوهج وتحتفظ بتصميم شاشات العرض الكاملة في السلسلة. وتشكل هذه الشاشة نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفر تجربة مشاهدة سينمائية وحصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TUV Rheinland وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة. ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.



ويمكن اختيار الحاسب المحمول الجديد بذاكرة DDR4 ثنائية القناة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت للقراءة والكتابة بشكل أسرع، كما يمتلك قرص صلب SSD عالي السرعة لتحسين أداء النظام بشكل أكبر كما يمتلك قرص صلب SSD عالي السرعة ومدعّم بتقنية NVMe PCIe لتحسين أداء النظام Performance Mode لتشغيل التطبيقات الأكثر تطلبًا. ويعمل نظام التبريد المتطور الذي يتميز بمروحة HUAWEI Shark عالية الكثافة وانبوبين حراريين على تعزيز التصميم الإلكتروني لضمان استمرارية أداء الحاسب بثبات.

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ويعتمد الحاسب الجديد على فلسفة تصميم "Pure Shape"، وتصميم بسيط مع خطوط دقيقة تمتد على الهيكل المعدني، مع وزن خفيف 1.53 كيلوجرام كما يضم الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D 15 تقنيات اضافية مثل زر التشغيل الذي يتعرف على بصمة الإصبع والكاميرا المنبثقة.كما يدعم محول الشحن المتضمن مع حاسب HUAWEI MateBook D15 تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge، ويظل الشحن العكسي نشطًا حتى عند إيقاف تشغيل الحاسب المحول ليستطيع المستخدمون شحن بطارية هاتفهم الذكي أثناء التنقل بسرعة ودون تعقيدات.ويأتي هذا الجهاز ضمن مجموعة الأجهزة الفائقة والتي تقدم تعريفًا مطورًا لتجربة "المكتب الذكي" الجديدة، حيث يمكن بسهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة للعمل والاستخدام الشخصي، ومع امتلاكه لخصائص إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام، يعمل الحاسب مع الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية لمضاعفة الإنتاجية كما يأتي بخاصية Huawei Share والتى تتيح العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي والحاسب المحمول التي تأتي مع ثلاثة أوضاع هي وضع المرآة Mirror Mode ووضع التوسيع Extend Mode ووضع التعاون Collaborate Mode.في وضع المرآة، يستطيع المستخدم عكس شاشة HUAWEI MateBook D15 على شاشة الحاسب المحمول، مما يتيح العمل مباشرة على الملفات وتعديل المستندات أو الرسم باستخدام قلم HUAWEI MPencil الخاص بالجهاز اللوحي.تحويل الحاسب المحمولوهناك أيضًا وضع التوسيع الذي يحول الحاسب المحمول HUAWEI MatePad Pro اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، ويتيح وضع التعاون Collaborate إمكانية التفاعل عبر الأنظمة المختلفة، مما يتيح نقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة عبر السحب والإفلات ببساطة.