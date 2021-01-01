اسعار "جيلي أوكافانجو" تقترب من المليون جنيه خلال يناير 2023



جيلي أوكافانجو جيلي أوكافانجو

أعلن "أبو غالي موتورز" وكيل علامة "جيلي GEELY" الصينية عن قائمة الأسعار الأولى للشركة خلال العام الجديد 2023 بزيادات سعرية جديدة.



وطالت الزيادات كلًا من "كولراي" و"أوكافانجو" وتتراوح قيمتها بين 60 إلى 100 ألف جنيه.. وفيما يلي أسعار سيارات جيلي في السوق المحلي وفق أحدث قائمة لأسعار العلامة خلال يناير 2023:



جيلي كولراي:

تراوحت الزيادات الجديدة على الكروس أوفر المدمجة بين 60 ألف جنيه على الفئة الأولى و80 ألف جنيه على الفئتين الثانية والثالثة لتصبح أسعار "كولراي" الرسمية بعد الزيادة كالآتي:

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?? سعر الفئة الأولى 629,000 بدلًا من 569,000 جنيه (Comfort)?? سعر الفئة الثانية 719,000 بدلًا من 639,000 جنيه (Premium)?? سعر الفئة الثالثة 729,000 بدلًا من 649,000 جنيه ( Black Rim Edition)منظومة القوة:تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو قادر على توليد قوة 175 حصان وأقصى عزم دوران 255 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات، بحيث تتسارع "كول راي" من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.9 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س. ويقدر معدل استهلاكها للوقود بحوالي 6.6 لتر لكل 100 كم.جيلي أوكافانجو:في قائمة أسعار شهر نوفمبر الماضي اختفت الفئة الأولى Comfort من أوكافانجو فيما لا تزال الفئة الثانية Premium في قائمة الأسعار، ويبقى الوضع كما هو عليه للشهر الثالث على التوالي، وقد حصلت على زيادة في قائمة نوفمبر الماضي بقيمة 169 ألف جنيه ليرتفع سعرها من 660 ألف جنيه إلى 829 ألف جنيه.وبعد زيادة يناير الحالية والبالغة 100 ألف جنيه، يصبح سعر جيلي أوكافانجو الرسمي 929,000 جنيه.منظومة القوة:تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو (كما في كول راي) ولكنه قادر على توليد قوة حصانية أكبر تصل إلى 190 حصان مع أقصى عزم دوران 300 نيوتن متر.. ورغم استمرار ناقل الحركة الموجود في كول راي (مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات)، إلا أن زمن تسارع "أوكافانجو" يصبح أبطأ مسجلاً 11 ثانية، وذلك بسبب حجمها الأكبر مقارنة بـ "كول راي".. فيما يتطابق نفس معدل استهلاكها للوقود بحوالي 6.6 لتر لكل 100 كم.