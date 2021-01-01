تعرف على الزيادات الأولى على أسعار رينو بالسوق المصري.. وتدشين موديلات 2023 من "ميجان" و"سانديرو" و"ستيب واي"



رينو رينو

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM (الوكيل المحلي لعلامة رينو) عن أول زيادات سعرية في 2023 على موديلات العلامة الفرنسية، والتي استمر فيها اختفاء كل من "داستر" و"كادجار"، ليتبقى 4 موديلات فقط تم تدشين موديلات 2023 لهم باستثناء "لوجان" التي لا تزال متاحة كموديل 2022 فقط.



1) رينو لوجان

حصلت السيدان "لوجان" 2022 على زيادة قيمتها 41 ألف جنيه على جميع الفئات، لتكون أسعارهم في بداية العام الجديد كما يلي:

• سعر الفئة الأولى 415,000 جنيه

• سعر الفئة الثانية 425,000 جنيه

• سعر الفئة الثالثة 435,000 جنيه

• سعر الفئة الرابعة 445,000 جنيه



كانت السيارة تتوفر حتى بداية 2022 بإصدارين من المحركات وناقل الحركة، ولكن بعد أزمة الدولار الأولى في مارس الماضي لم يعد متوفرًا سوى المحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان وعزم دوران 148 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك، ويقدر زمن تسارع لوجان من سكونها إلى سرعة 100 كم/س بنحو 11 ثانية.



2) رينو سانديرو

كشفت القائمة عن إطلاق الهاتشباك "سانديرو Sandero" كموديل 2023 بسعر 465 ألف جنيه، مع استمرار موديل 2022 ولكن بعد أن حصل على زيادة سعرية قدرها 30 ألف جنيه ليرتفع من 404 إلى 434 ألف جنيه.

قد يعجبك أيضا...

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان وعزم دوران 148 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.3) رينو ستيب وايحصلت "ستيب واي Stepway" والتي تعتبر النسخة الكروس أوفر من سانديرو، على نفس قيمة الزيادة شقيقتها أي 30 ألف جنيه، وبذلك يكون سعر الفئة الأولى 454 ألف جنيه والفئة الثانية 464 ألف جنيه.. أما بالنسبة لموديلات 2023 الجديدة فأسعارها كما يلي:• سعر الفئة الأولى 485,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 495,000 جنيهوتنطلق بنفس محرك سانديرو مع ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات، بحيث يمكن للسيارة أن تصل من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.3 ثانية.4) رينو ميجانوأخيرًا بالنسبة لأسعار "ميجان جراند كوبيه" موديل 2022 فقد تراوحت قيمة الزيادات عليها وفقًا لترتيب الفئات بين 60 و 59 و 63 و65 و 64 و82 و72 ألف جنيه.. أما أسعار موديل 2023 فهي على النحو التالي:• سعر الفئة الأولى 660,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 700,000 جنيه• سعر الفئة الثالثة 750,000 جنيه• سعر الفئة الرابعة (تيربو) 770,000 جنيه• سعر الفئة الخامسة (تيربو) 790,000 جنيه• سعر الفئة السادسة (تيربو) 820,000 جنيه• سعر الفئة السابعة (تيربو) 860,000 جنيهوتنطلق السيارة باختيارين للمحرك؛ أحدهما سعته 1.6 لترًا قادر بقوة 115 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT، أما الآخر فسعته 1.3 لترًا مزود بشاحن تيربو بإمكانه توليد قوة 150 حصان، مع ناقل حركة رياضي ثنائي التعشيق DCT ذي 7 سرعات.