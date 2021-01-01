تكشف نيسان رسميا عن GT-R 2024 بتحديثات جديدة!



GT-R 2024 GT-R 2024

تم الكشف عن نيسان GTR 2024 في معرض طوكيو اوتوا صالون 2023 بتحديثات وتحسينات داخلية وخارجية



حصلت نيسان GT-R Nismo Special Editions 2024 على التحسينات الخارجية الطفيفة لتحسين الانسيابة الهوائية في السيارة, ونظام تعليق محدث , وابرز التحديثات حصلت في واجهة السيارة شبك امامي جديد وصدام امامي جديد مع اضاءات الضباب بتصميم جديد مستوحى من علم السباقات ,و زوائد رياضية من الكربون فايبر,وتم اعادة ظبط وتحسين نظام التعليق الخاص بالاداء ,كما تم توصيل الترس التفاضلي محدود الانزلاق بالمحور الامامي لتوفير اداء عالي وثبات على حلبات الدارج ريس عند السير بسرعات عالية حتى وان كانت السيارة معدلة , مما يوفر انطلاقة ثابتة ومستقيمة, المحرك لم يطرأ عليه اي تغيير محرك V6 سعة 3.8 لتر ثنائي التيربو يولد قوة 561 حصان.



ايضا تم الكشف عن أصدار GTR Premium T-Spec 2024

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هذا الاصدار يتميز بعدم وجود زوائد رياضية وشكل عدواني , ويوفر مزيج بين الاداء والراحة والقيادة لمسافات اطول بشكل اريح وسلس اكثر , المحرك v6 3.8 لتر ثنائي التيربو يولد 562 حصان.ستصل نيسان GTR 2024 الى الوكلاء في دولة اليابان هذا الربيع من عام 2023 وستتوفر لاحقا للاسواق العالمية .