تطلق هيونداي سيارة شبابية مقتصدة في استهلاك الوقود

كشفت هيونداي عن سياراتها الجديدة التي صممتها لتكون مركبة شبابية أنيقة، وواحدة من أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود.
وتتميز Grand i10 Nios الجديدة عن سيارات i10 السابقة بهيكل أجمل وأكثر انسيابية، وتصميم جديد كلّيا للواجهتين الأمامية والخلفية، ومصابيح وكشافات ضباب أنيقة تعمل بأحدث تقنيات LED.
أما هيكلها فجاء بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، وحصلت السيارة على عجلات بمقاس 14 و15 إنشا، وجهّزت مؤخرة السقف فيها بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.
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