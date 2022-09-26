أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير في الأسواق



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير 2023، حالة استقرار في السوق المحلية وذلك نظرًا للإفراج مؤخرًا عن كميات من مكونات الأعلاف خلال الفترة الماضية.



سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 52 إلى 54 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالى 59 جنيها حسب المنطقة.



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 58 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 62 جنيها.

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وسجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 61 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 64 جنيها للكيلو حسب المنطقة.ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء فى مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولا يوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 ملايين عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.