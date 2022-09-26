أسعار الذهب في السوق المصرية ببداية تعاملات السبت

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية، ببداية تعاملات اليوم، السبت 14 يناير، على مستوى جميع الأعيرة، وسجل عيار 21، وهو الأكثر طلبا 1850 جنيها، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية أمس عند مستوى 1920 دولارًا للأوقية.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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