أنثى نمر تسبب أزمة في حديقة حيوان بولاية أمريكية.. «هربت وبيدوروا عليها»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أزمة كبيرة تشهدها حديقة حيوان دالاس بولاية تكساس الأمريكية وذلك بعد هروب أنثى نمر ملطخ من قفصها، ما استدعى إغلاق الحديقة أمام الزوار لحين الإمساك بالنمرة، ووضعها في القفص المخصص لها.

وتشارك الشرطة الأمريكية في عملية البحث للوصول للنمرة التي يٌقال أنها لم تخرج من الحديقة وسط اهتمام واسع بالواقعة بالرغم من أن هذه النمرة غير خطيرة، حسبما قال خبراء الحيوان.

اسمها نوفا ووزنها 11 كيلو جرام
ونقلت «روسيا اليوم» عن هاريسون إيديل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون رعاية الحيوان والمحافظة عليه في حديقة حيوان دالاس، قوله عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر إن أنثى النمر الهاربة هي من نوعية القطة الصغيرة الملطخة وتزن حوالي 11 كيلوجرام لافتًا أن اسمها نوفا، وأنها في وضع خطير، مشددًا على أنها لا تمثل خطرا على البشر، مضيفًا في حال حدث أي شيء، فهي ستكون متوترة، وخائفة من الناس.

أختها مازلت بالقفص ولم تهرب مثلها
ولم يكشف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون رعاية الحيوان والمحافظة عليه في حديقة حيوان دالاس عن طريقة هروب أنثى النمر ولكن أكد أن أختها مازلت في نفس القفص ولم تهرب.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لوقائع هروب حيوانات من حديقة حيوان دالاس حيث هربت غوريلا وزنها 154 كيلوجرام عام 2004 بعدما قفزت من أعلى سور الحديقة، وتسببت في اصابة 30 شخص بعدما دخلت في حالة هياج لمدة 40 دقيقة قبل أن تقتلها الشرطة رميًا بالرصاص.

المصدر: الوان

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