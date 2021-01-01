تعرف لماذا يجب أن تبدأ يومك بالموز وليس القهوة؟



الموز الموز

معظم الناس يتناولون فنجانًا من الشاي أو القهوة أول شيء في الصباح، و لكن ينصح الخبراء بتناول الموز أو اللوز أو الزبيب المنقوع بدلاً من ذلك.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع “indiatoday-”، أنه يهم حقًا ما تأكله أو تشربه أول شيء في الصباح عندما تستيقظ؟ يعتقد معظم خبراء الصحة وخبراء التغذية أن الوجبة الأولى يجب أن تمنحك الطاقة الكافية لتستهلكها في اليوم.



وأشارت الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار الغنية بالدهون والبروتينات يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ويبعدك عن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.



ولكن إذا كنت تبدأ يومك بالشاي أو القهوة ، فعليك أن تبداء يومك بالموز أو اللوز المنقوع أو الزبيب المنقوع بدلاً من الشاي أو القهوة، فإذا كنت تعاني من الهضم أو الغازات أو الانتفاخ أو تعاني من نقص الطاقة أو الرغبة الشديدة في تناول وجبة ما ، فأنت مصاب بالإمساك ، فابدأ يومك بتناول موزة، و إذا كنت لا تستطيع تناول موزة أو لا تحب ثم تأكل الموز ثمرة فاكهة محلية أو موسمية .

- لماذا الموز؟

الموز لجميع أولئك الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو الذين يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، قم بإرسال وجبة، و اشترِ تشكيلة محلية طازجة، و اشترِ على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع ولا تحضرهم إلى المنزل في أكياس بلاستيكية ، وكتبت "استخدم كيس قماش بدلا من ذلك.



خيار آخر ، وهو اعتمادًا على حالتك الصحية ، هو نقع الزبيب، 6-7 زبيب منقوع - إذا كنت قد صنفت نفسك على أنك شخص يعاني من الدورة الشهرية الرهيبة أو ذات طاقة منخفضة خلال اليوم، و أضف 1-2 خصلة قيصر قبل حوالي 10 أيام من الدورة الشهرية.



فيجب البدء بالزبيب الأسود وليس الزبيب البني، ومع ذلك ، يمكن أن يعمل الزبيب البني أيضًا كبديل في حالة عدم توفر الزبيب الأسود، فالأسباب الأخرى لامتصاص الزبيب يمكن أن تكون انخفاض الهيموجلوبين ، ألم الثدي ، الغازات ، التهيج ، تقلب المزاج أو مشاكل .



-الخيار الثالث لتناوله في الصباح بدلاً من المشروبات الساخنة التقليدية هو اللوز المنقوع، 4-5 بدام منقوع ومقشر - إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري أو انخفاض الخصوبة أو ضعف جودة النوم.



- اقترح ديويكر بعض النصائح الأخرى التي يجب أن تصاحب طقوسك الصباحية:

- لا بأس بتناول شاي أو قهوة بعد 10-15 دقيقة من هذه الوجبة.

- تناول كوبًا من الماء ثم تناول هذه الوجبة.

- تناول هذا في غضون 20 دقيقة من الاستيقاظ أو بعد حبوب الغدة الدرقية.

- يمكنك ممارسة اليوجا ، وما إلى ذلك ، بعد 15-20 دقيقة من هذه الوجبة.

- إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية ، فيمكنك تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من هذه الوجبة.

- يمكنك شرب الماء الذي نقع فيه الزبيب.