كيف أختار معلمًا خاصًا مناسبًا لطفلي؟..لو هياخد كورسات فى الإجازة..

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البحث عن مدرس لمساعدك الأطفال في إتقان المهارات التعليمية المختلفة، ليس فقط في فترة الدراسة، ولكنه في كل وقت، خاصة فترة الإجازات من أخذ "الكورسات" تعليمية التي تزيد من مهارات أطفالنا، سواء في مجالات كالفنون أو تقوية اللغات المختلفة أو تعلم البرمجة وغيرها لأننا دائمًا نسعى لأن يكون أطفالنا مختلفون ومميزون عن الآخرين، فعندما نأتي بمدرس متميز، فأننا بذلك نضمن لأطفالنا التمتع بثقة أكبر بالنفس، وبالمهارات المختلفة، ومن هنا يستعرض اليوم السابع بعض النصائح التي تساعدك في اختيار معلم مناسب لطفلك وفقاً لموقع "gatuition" كما يلي:



ابدأ مبكرًا

يعد الوقت المثالي للبحث عن مدرس ليس وقت الدراسة حتى يتيح لك الفرصة في تجربة أسلوبه ومدى استيعاب طفلك منه، بالإضافة إلى أنه يعطي للأم فرصة في البحث عن أخر إذا لم يتوافق مع الطفل، وذلك إلى جانب حجز ميعاد مناسب لك وللمدرس قبل انشغال جدوله.



تحدث إلى طفلك

قبل البدء في البحث عن مدرس، أسأل طفلك هل يحتاج فعلا لمساعده مختص، حيث أن هناك كثير من الاباء يقومون فقط بهذه المهمة، حتى يصبح طفلهم كباقي الأطفال، في الوقت الذي إذا قمت بذلك قد تشتته ولا يستطيع تحصيل دروسه، ومهما كان تميز المدرس والطفل فسوف يأتي ذلك بنتيجة عكسية.

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أن يكون على دراية بمتطلبات تقييمات طفلكعليك أن تعلم أن أسلوب التقييمات يختلف من مدرسة لأخرى، لذا تأكد من أن المعلم على دراية بطريقة التقييم التي تستخدمها مدرسة طفلك، حيث هناك بعض المدرسين يحصرون خبرتهم في المدرسة المتواجدين بها فقط، وخاصة إذا كنت تعطي طفلك كورسات مع هذا المعلم في فترة الإجازة.السؤال عنه من الطلاب السابقينقبل اتخاذ القرار عليك السؤال أولا عن المدرس وعن خبرته السابقة، من أولياء الأمور والطلاب السابقين، حتى تستطيع تقييمه.سؤال طفلكبعد الانتهاء من الحصة الأولى عليك سؤال الطفل أولا عن طريقة الشرح ومدى استيعابه، وهل كان يعترض على أسئلته، وكيف كان يبسط المادة العلمية للطفل، ثم متابعة الطفل عن مدى اهتمامه بمتابعه ما أخذه من شرح، هل سوف يذاكر أو يراجع ما اخذه، متي ينهى واجبه، وذلك دليل على مدى تأثير المدرس عليه.