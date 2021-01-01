يعثران بريطانيان على ثعلب يسير كالبشر بقدمين فقط أمام منزلهما.. فيديو

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تحدث زوجان بريطانيان عن صدمتهما عندما رأيا ثعلبا برجلين يشق طريقه برشاقة عبر العشب على ساقيه الأماميتين مثل الإنسان، ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن يكون الثعلب قد ولد بإعاقة، بينما قال فيل وجين كارتر، اللذان يعيشان فى إلكستون، إنهما رأيا الثعلب وصوراه قبل أن ينطلق بعيدا.



اكتشاف المخلوق لأول مرة

وبحسب ما نشره موقع telegraph، قال فيل: "رأت زوجتى ذلك، ثم صرخت فى وجهى ودخلت المطبخ بهاتفى"، مضيفًا أنهم اكتشفوا هذا المخلوق فى 17 ديسمبر بعد أن انتهوا من وضع شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم، متابعا، "اعتقدت أنها كانت تمزح فى البداية أو أساءت رؤيتها، كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، واعتقدت أنها قد تكون خدعة من الضوء ولكن لا، كان هناك بالفعل ثعلب مشرق مثل النهار يمشى على قدمين فقط".



الثعلب ولد بالإعاقة

بعد أن تحدث إلى خبراء من محمية ديربيشاير الطبيعية، قال الزوج البريطانى إنه من المحتمل أن الثعلب قد ولد مصابًا بالإعاقة، لأنه إذا دهسته سيارة أو اصطدم بآلة حصادة، لكان ظهره بالكامل قد تضرر، وهو ما لا يبدو كذلك.

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غالبًا ما يصادف الزوجان فى ديربيشاير الثعالب، لكنهما لم يروا أحدا مثل هذا من قبل، وعلى الرغم من أن الحيوانات عادة ما تكون خائفة وتهرب مع ظهور البشر، إلا أن هذا الثعلب ظل فى حديقتهم لمدة 45 دقيقة.مؤسسة Fox Project تعلقوقالت متحدثة باسم مؤسسة Fox Project الخيرية، إن المخلوق يبدو أنه تكيف بشكل جيد للغاية مع إعاقته، وقالت: "الطريقة التى تبدو بها الساقين، يبدو أنها كانت إعاقة منذ الولادة وربما هذا هو كيف تتكيف مع قدمين- تبدو الحالة العامة للرجلين جيدة جدًا.. كان من المحتمل أن يدعمها الناس من حولنا منذ ولادتها".وتابعت، "من المرجح أن يكون لديه مصدر غذاء من شخص ما إلا إذا كان هناك ثعالب أخرى تدعمه، إذا كان أحد الأشبال والأم والأشبال الأخرى حوله هذا العام، فقد يجلبون الطعام إليه إذا كانوا يعلمون أنه لا يستطيع الحصول على نفس القدر من الطعام لنفسه".