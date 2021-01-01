يعثران بريطانيان على ثعلب يسير كالبشر بقدمين فقط أمام منزلهما.. فيديو

تحدث زوجان بريطانيان عن صدمتهما عندما رأيا ثعلبا برجلين يشق طريقه برشاقة عبر العشب على ساقيه الأماميتين مثل الإنسان، ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن يكون الثعلب قد ولد بإعاقة، بينما قال فيل وجين كارتر، اللذان يعيشان فى إلكستون، إنهما رأيا الثعلب وصوراه قبل أن ينطلق بعيدا.
اكتشاف المخلوق لأول مرة
وبحسب ما نشره موقع telegraph، قال فيل: "رأت زوجتى ذلك، ثم صرخت فى وجهى ودخلت المطبخ بهاتفى"، مضيفًا أنهم اكتشفوا هذا المخلوق فى 17 ديسمبر بعد أن انتهوا من وضع شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم، متابعا، "اعتقدت أنها كانت تمزح فى البداية أو أساءت رؤيتها، كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، واعتقدت أنها قد تكون خدعة من الضوء ولكن لا، كان هناك بالفعل ثعلب مشرق مثل النهار يمشى على قدمين فقط".
الثعلب ولد بالإعاقة
بعد أن تحدث إلى خبراء من محمية ديربيشاير الطبيعية، قال الزوج البريطانى إنه من المحتمل أن الثعلب قد ولد مصابًا بالإعاقة، لأنه إذا دهسته سيارة أو اصطدم بآلة حصادة، لكان ظهره بالكامل قد تضرر، وهو ما لا يبدو كذلك.
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