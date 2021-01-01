علي جمعة يجيب .. هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق والمنافق



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الصلاة على رسول الله تقبل من كل أحد، من المنافق ومن الفاسق، ومن المؤمن ومن التقي، ومن غيرهم، لتعلقها بالمقام الأجل.



وأوضح د.جمعة ، أن من يئس من نفسه ورأى أنه لا يطيع ربه إلا قليلاً فليشرع في الصلاة على النبي عليه السلام مستحضراً حقه ووجوب الأدب معه، فإن ذلك يحمله على القيام بالفرائض، واجتناب المناهي، والتقرب إلى الله تعالى.



فكلما صلى الفرد على النبي عليه السلام فتحت له الأبواب، لأن الله قد قبلها ولو صدرت من قلب فاسق شقي،فهى الوقاية، والكفاية، والشفاء، والحصن الحصين، وهى التي تولد حب رسول الله عليه السلام في قلوب المؤمنين، فيقبلون على الطاعة ويتركون المعصية.

عجائب الصلاة على النبي



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