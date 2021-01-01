مواصفات و سعر جوال Galaxy Z Fold3 في السعودية



Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold3

سعر ومواصفات جوال Galaxy Z Fold3 في السعودية.. أحد إصدارات شركة سامسونج القابلة للطي، حيث يتميز الجيل الثالث من الهواتف ذات الشاشات المرنة بإمكانيات قوية ومحسنة، كما عززت سامسونج من متانة الهاتف بإضافة مفصلات مصنوعة من الألومنيوم أقوى بنسبة 10%، وخلال مقالنا التالي سنتعرف على سعر ومواصفات جوال Galaxy Z Fold3 في السعودية.



سعر ومواصفات جوال Galaxy Z Fold3 في السعودية



يتميز جوال Galaxy Z Fold3 من سامسونج، بشاشة داخلية مرنة من نوع Dynamic AMOLED 2X، يبلغ قياسها 7.6 بوصة، وبدقة 2208 ×1768 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

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سعر سامسونج Z Fold 3 في السعوديةيتمتع جوال Galaxy Z Fold3، بشاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 6.2 بوصة، تبلغ دقتها 832 × 2260 بكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.ويعمل جوال Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت.سعر سامسونج فولد في السعوديةويمتاز جوال سامسونج Galaxy Z Fold 3، بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، تتميز بخاصية التثبيت البصري للصورة (OIS)، كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K، ويحتوي الهاتف على مستشعر UDC يضم كاميرا أمامية مزدوجة مخفية أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل، وعدسة بدقة 10 ميجابكسل.ويحزم جوال سامسونج Galaxy Z Fold 3، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات، ويتميز الهاتف بدعم العمل مع القلم الالكتروني S Pen، إلى جانب دعم مقاومة الماء ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6E.سعر جوال سامسونج Galaxy Z Fold 3 في السعوديةويتوفر جوال سامسونج Galaxy Z Fold 3 في السعودية، بـ 3 ألوان هي: الأسود والفضي والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 6929 ريال سعودي.