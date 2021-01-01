

Motorola Razr 2022 Motorola Razr 2022

سعر ومواصفات جوال Motorola Razr 2022.. هاتف موتورولا الأيقونى الذي نال اهتمام المستخدمين حول العالم وباعت منه الشركة أكثر من 100 مليون وحدة، بفضل تصميمه النحيف الذي يتضمن شاشة مرنة يمكن طيها إلى النصف، ويتميز الهاتف ذو التصميم الصدفي بإمكانيات مذهلة تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج الشهيرة، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات جوال Motorola Razr 2022 في الإمارات.



سعر ومواصفات جوال Motorola Razr 2022 في الإمارات

يتمتع جوال Motorola Razr 2022، بنفس التصميم الصدفي الذكي المميز لطرازات رازر من موتورولا، التصميم الذكي القابل للطي يجعله هاتفا صغير الحجم بما يكفي لإدخاله في جيبك مع الاستمتاع بتجربة الهاتف الذكي الكاملة عن فتح الجهاز، والذي يكشف عن شاشة مرنة بقياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، تظهر الألوان مشرقة ونابضة بالحياة مع ظهور المحتوى من لوحة المنحنية بفضل جودة عرض FHD +، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.



إلى جانب الشاشة الرئيسية، زودت موتورولا جوال Motorola Razr 2022، بشاشة ثانوية على الغلاف الخارجي للجهاز من نوع G-OLED، تأتي بحجم أكبر عن الطرازات المنافسة يبلغ 2.7 بوصة، وبدقة 600 × 800 بكسل، تتيح لك الوصول إلى معظم ميزات الهاتف دون الحاجة إلى فتح الميزة الرئيسية، وهذا يعني بشكل أساسي أنك لست مضطرًا لفتح الغطاء في كل مرة تريد فيها الرد على رسالة ما، حتي يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وعندما تفتح الشاشة الرئيسية، يتم تحميل المحتوى الذكي كنت تشاهده على الفور على الشاشة الأكثر اتساعا.

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مواصفات جوال Motorola Razr 2022ويمتاز جوال موتورولا Motorola Razr 2022، بتصميم متين يحتوي على مفصلة أفضل تنحني على شكل كمثرى لتغلق تماما عند طيه، وعند فتحه لا تظهر الشاشة خالية من التجعد، ويتميز الهاتف القابل للطي بطبقة طلاء باللون الأسود الرمادي اللامع مقاومة للماء.ويعمل جوال Motorola Razr 2022، بواسطة أحدث وأكبر معالج من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يوفر الكثير من القوة للهاتف، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.ويحزم جوال موتورولا Motorola Razr 2022، بطارية بقوة 3500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق بقوة 30 وات، عمر البطارية ممتاز يمكنك الحصول على عدة أيام من الاستخدام مقابل شحنة واحدة.ويتميز جوال Motorola Razr 2022، بكاميرا خلفية مزدوجة مثبتة على ظهر الجهاز بجوار الشاشة الخارجية، تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكنك التقاط صور سيلفي بالكاميرا المزدوجة في الخلف باستخدام الشاشة الثانوية.ويتضمن جوال Motorola Razr 2022، الكثير من الميزات الإضافية مثل سرعات بيانات الجوال مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتميز الهاتف بمكبرات صوت رائعة مع Dolby Atmos، وبفضل الشاشة القابلة للطي ووضع Flex View الذكي، يمكنك أيضا مشاهدة مقاطع الفيديو أو استخدامه كمشغل موسيقى، بالإضافة إلى إمكانية لتقسيم الشاشة إلى قسمين وتشغيل تطبيقات مزدوجة في نفس الوقت.سعر جوال Motorola Razr 2022 في الإماراتيبلغ سعر جوال Motorola Razr 2022 في الإمارات، حوالى 3999 درهم إماراتي.